«Вылечить человека уже нельзя»: врач рассказал о проблемах мужа Кудрявцевой

Ведущей придется следить за супругом всю оставшуюся жизнь. Лера Кудрявцева кадр шоу "Наедине со всеми"Нарколог Алексей Казанцев оценил шансы на то, что Лера Кудрявцева спасет мужа от алкоголизма и в их семейную жизнь вернется гармония.