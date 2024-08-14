Аналитик — об обмане Долиной: новые технологии создают правдоподобные видео

Ранее подготовка дипфейковых видео стоила дорого, это было сложно сделать или же результат был топорным, сейчас с использованием недорогих или даже бесплатных инструментов можно создать достаточно правдоподобные видео, рассказал в беседе с RT руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
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