Аналитик — об обмане Долиной: новые технологии создают правдоподобные видео

Ранее подготовка дипфейковых видео стоила дорого, это было сложно сделать или же результат был топорным, сейчас с использованием недорогих или даже бесплатных инструментов можно создать достаточно правдоподобные видео, рассказал в беседе с RT руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.