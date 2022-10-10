Компания ЦКБ "Рубин" разработала новый подход к обеспечению скрытности атомной подлодки

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью, заявил заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
Российская атомная подводная лодка (АПЛ) следующего поколения будет отличаться большей скрытностью, заявил заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.
Свежие комментарии