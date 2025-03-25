В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму актом терроризма.
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