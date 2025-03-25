НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Зелёный харчок и просто мразота !!! Не долго чепушило тебе осталось коптеть на белом свете. Ты не лох , ты конченное ...‘Если Россия нару...
  • Лидия Санникова
    Ну, и, идиот...Зеленский – о том...
  • Evgenija Palette
    Так, в чем же дело? Вперед ( назад) на свою ОКРАИНУ, поближе к "МИРГОРОДСКОЙ ЛУЖЕ"... Слова никто не скажет... ТОЛЬКО...Михаил Онуфриенко...

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму

В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму актом терроризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх