Военная сводка от 30 мая 2025 года! Сорвана ротация противника в Запорожской области и минус командный пункт в Николаевской области!

Удары по территории Украины В Харькове прозвучало несколько взрывов, что подтвердил глава города. Прилето по промышленным предприятиям, объектам ВСУ, местам дислокации военной техники, В населенном пункте Чугугев было настолько много наших БПЛА, что противник просто не успевал их сосчитать.