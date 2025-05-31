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Военная сводка от 30 мая 2025 года! Сорвана ротация противника в Запорожской области и минус командный пункт в Николаевской области!

Военная сводка от 30 мая 2025 года! Сорвана ротация противника в Запорожской области и минус командный пункт в Николаевской области!

Удары по территории Украины В Харькове прозвучало несколько взрывов, что подтвердил глава города. Прилето по промышленным предприятиям, объектам ВСУ, местам дислокации военной техники, В населенном пункте Чугугев было настолько много наших БПЛА, что противник просто не успевал их сосчитать.

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