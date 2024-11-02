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Спички - не игрушка

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Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары

Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН, собранного 30 октября 2024 года странами Запада по поводу якобы пребывания войск КНДР на российской территории, максимально поднял планку характеристик происходящего.

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