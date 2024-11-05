Силовики опровергли слухи об обысках перед отставкой губернатора Ростовской области

Глава региона 4 ноября неожиданно объявил об уходе с должности Силовые структуры назвали фейком информацию об обысках в кабинете Василия Голубева, который накануне неожиданно решил уйти в отставку с поста губернатора Ростовской области, пишет RostovGazeta.