Баня загорелась в Карелии

Пожарные Пудожского района в воскресенье были подняты по тревогеФото: unsplash.com / Raquel Raclette В воскресенье в 18 часов 38 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение о пожаре в частной бане в деревне Подпорожье.