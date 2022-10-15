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Как собирают мозаику

Как собирают мозаику

Вы когда-нибудь задумывались о том как собирают мозаику? Как из сотен и тысяч камушков разного цвета получается цельное художественное полотно? У меня были умозрительные представления на этот счет, но в реальности всё оказалось совсем иначе.

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