Жвачка для мозга: 14 интересных фактов на разные темы

День не прошел зря, если в этот день ты узнал что-то новое, так что скорее бросайте все свои скучные дела и припадайте к познавательной подборке постов из сообщества «Сегодня я узнал», где больше 26 миллионов пользователей регулярно делятся занимательными фактами, о которых только что прочитали сами.