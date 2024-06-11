Жвачка для мозга: 14 интересных фактов на разные темы

День не прошел зря, если в этот день ты узнал что-то новое, так что скорее бросайте все свои скучные дела и припадайте к познавательной подборке постов из сообщества «Сегодня я узнал», где больше 26 миллионов пользователей регулярно делятся занимательными фактами, о которых только что прочитали сами.
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