Трамп рассказал, как его дядя помог высадиться войскам в Нормандии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его дядя по имени Джон участвовал в создании радара, который помог войскам стран-союзниц высадиться в Нормандии в 1944 году во время Второй мировой войны.
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