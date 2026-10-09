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Аргументы и Факты

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Трамп рассказал, как его дядя помог высадиться войскам в Нормандии

Трамп рассказал, как его дядя помог высадиться войскам в Нормандии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его дядя по имени Джон участвовал в создании радара, который помог войскам стран-союзниц высадиться в Нормандии в 1944 году во время Второй мировой войны.

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