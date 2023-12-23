Стрельба произошла в петербургской коммуналке

Полиция Петербурга задержала трех человек после стрельбы на Васильевском острове. Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 22 декабря, в коммунальной квартире, расположенной в доме № 16 на 21-й линии Васильевского острова, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.