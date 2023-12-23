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Стрельба произошла в петербургской коммуналке

Стрельба произошла в петербургской коммуналке

Полиция Петербурга задержала трех человек после стрельбы на Васильевском острове. Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 22 декабря, в коммунальной квартире, расположенной в доме № 16 на 21-й линии Васильевского острова, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

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