Стрельба произошла в петербургской коммуналке

Полиция Петербурга задержала трех человек после стрельбы на Васильевском острове. Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 22 декабря, в коммунальной квартире, расположенной в доме № 16 на 21-й линии Васильевского острова, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.
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