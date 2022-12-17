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Гендиректор YASNO Коваленко: Ситуация с электроснабжением в Киеве далека от стабилизации

Гендиректор YASNO Коваленко: Ситуация с электроснабжением в Киеве далека от стабилизации

Руководитель действующей на Украине энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко выступил с утверждением о том, что положение дел с подачей энергии на территории столицы всё ещё следует считать критическим, и оно абсолютно нестабильно.

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