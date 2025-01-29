Опрос Berlingske: 85% жителей Гренландии выступили против присоединения к США

Подавляющее большинство жителей Гренландии (85%) выступили против присоединения острова к США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Verian по запросу датской газеты Berlingske и издания Sermitsiaq.
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