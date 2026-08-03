После визита к автоэлектрику машина начала жить по своим правилам

Парень показал последствия ремонта электрики своего автомобиля. По его словам, после визита к мастеру при нажатии на сигнал начинают работать дворники, а при включении омывателя неожиданно раздается гудок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии