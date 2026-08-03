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После визита к автоэлектрику машина начала жить по своим правилам

После визита к автоэлектрику машина начала жить по своим правилам

Парень показал последствия ремонта электрики своего автомобиля. По его словам, после визита к мастеру при нажатии на сигнал начинают работать дворники, а при включении омывателя неожиданно раздается гудок.

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