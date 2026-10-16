Показатели в сфере легковых такси Санкт-Петербурга увеличились в 2026 году. За девять месяцев число автомобилей в городском реестре превысило 67 тысяч.
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