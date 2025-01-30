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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский и Аллен с шатаутами, Густавссон с 32 сэйвами – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня. Третьей звездой назван вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отбивший 32 из 33 бросков в игре против «Торонто» (3:1).

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