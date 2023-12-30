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Давыдов о возвращении Ковальчука: «Во многих эпизодах было видно, что он не успевает. Напомнило о возвращении Дацюка в «Автомобилист» 

– Как восприняли прошедшее возвращение Ковальчука и предстоящее – Хабибулина? – С юмором. Природу не обманешь, время не вернешь назад.

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