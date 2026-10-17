Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты и позиции с живой силой подразделений противника в окружении в Харьковской области в ходе массированного удара.
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