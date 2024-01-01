Устроившие драку с участниками СВО мигранты задержаны в Челябинске

Прокуратура Тверской области Следователи СК РФ установили и задержали в Челябинской области троих подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО, сообщил Следком в понедельник, 1 января, в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии