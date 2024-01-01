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Устроившие драку с участниками СВО мигранты задержаны в Челябинске

Устроившие драку с участниками СВО мигранты задержаны в Челябинске

Прокуратура Тверской области Следователи СК РФ установили и задержали в Челябинской области троих подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников СВО, сообщил Следком в понедельник, 1 января, в своем Telegram-канале.

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