На торжественной линейке 80 юношей пополнили ряды Уссурийского суворовского училища

В ходе торжественного вручения, командование Уссурийского СВУ обратилось к новобранцам с напутственными словами и пожелали успехов в их первом учебном году.
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