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Алаудинов: Украинских военных в Курскую область заводили представители иностранных ЧВК

Алаудинов: Украинских военных в Курскую область заводили представители иностранных ЧВК

Представители иностранных ЧВК заводили украинских солдат на территорию Курской области.В Курскую область украинских боевиков заводили представители иностранных частных военных компаний.

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