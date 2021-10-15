Квартира дизайнера А.Светлицы в Санкт-петербурге

Квартира, дом, дачаДом/ДачаКвартира дизайнера А.Светлицы в Санкт-петербурге .Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮлия СидоренкоОчень стильный интерьер. Честно говоря, я сперва подумала, что хозяин -- мужчина. Бабы любят тряпок понавесить, а тут такая чистота, чтобы не сказать аскетизм... Но нет, автора зовут Алена! Респект... А вот с чем я угадала, так это с людской наполненностью дома. Чувствуется ведь, что это все для большой компании. И да, сама хозяйка говорит, что гостей в доме много.Людмила РедькоАтмосферненько!Комментировать
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