Квартира, дом, дача

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Квартира дизайнера А.Светлицы в Санкт-петербурге

Квартира дизайнера А.Светлицы в Санкт-петербурге

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Юлия Сидоренко
Очень стильный интерьер. Честно говоря, я сперва подумала, что хозяин -- мужчина. Бабы любят тряпок понавесить, а тут такая чистота, чтобы не сказать аскетизм... Но нет, автора зовут Алена! Респект... А вот с чем я угадала, так это с людской наполненностью дома. Чувствуется ведь, что это все для большой компании. И да, сама хозяйка говорит, что гостей в доме много.
Людмила Редько
Атмосферненько!

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