Глава правительства России Михаил Мишустин впервые провел заседание обновленного правительства.В четверг, 22 октября, президент России утвердил назначение новых вице-премьеров и министра транспорта.
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