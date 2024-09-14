«Это никакая не евразийская интеграция» В нынешней ситуации нам необходимо переосмыслить все отношения на постсоветском пространстве: мы их элиты слишком разбаловали

Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Это не только в Узбекистане, а во всех странах, в том числе, входящих в ОДКБ, ЕврАзЭС и пр. Всем сторонникам сохранения миграционной политики такой, какая она есть (а она требует стопроцентной перезагрузки), неплохо было бы честно и трезво взглянуть на эту ситуацию.

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