Почему американские компании не спешат добывать полезные ископаемые в Гренландии

Американские компании не проявляют интереса к получению лицензий на разработку полезных ископаемых в Гренландии Об этом заявила порталу Euractiv министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен.