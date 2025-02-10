Почему американские компании не спешат добывать полезные ископаемые в Гренландии

Американские компании не проявляют интереса к получению лицензий на разработку полезных ископаемых в Гренландии Об этом заявила порталу Euractiv министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен.
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