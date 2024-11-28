Токарный станок Ростеха победил в Национальной премии «Приоритет-2024»

Фото: «СТАН» Токарный обрабатывающий центр холдинга «СТАН» Госкорпорации Ростех стал победителем X Национальной премии за достижения в области промышленных технологий «Приоритет-2024» в номинации «Станкостроение».
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