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Опубликован официальный трейлер турнира UFC 292

Опубликован официальный трейлер турнира UFC 292

Ивент состоится в ночь на 20 августа в Бостоне, штат Массачусетс. В главном событии вечера пройдет титульный поединок в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

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