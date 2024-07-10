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Юго-Восточный Курьер

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Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров — Собянин

Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров — Собянин

Жители Москвы до 21 июля могут предложить свои идеи в рамках семи направлений Масштабный проект в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга» открыли платформа «Город идей» и департамент культуры Москвы.

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