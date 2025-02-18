"Россия превосходит ожидания": Мозговые центры Запада выдали правду

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Анализ нынешних экспертных оценок ведущих западных "мозговых центров" показывает, что реальное положение дел на украинском фронте заставляет их всё более трезво смотреть на ситуацию и делать соответствующие прогнозы не в пользу Киева и его западных покровителей.