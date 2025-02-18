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Французская пресса: благодаря ошибке Макрона Россия вытеснила Францию с африканских рынков

Французская пресса: благодаря ошибке Макрона Россия вытеснила Францию с африканских рынков

Из-за политики Макрона Франция утратила алжирские рынки сбыта своей сельхозпродукции, уступив их России.

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