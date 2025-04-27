Рельсовый автобус Vezak из Копрживнице

Рельсовый автобус Vezak появился в свое время как альтернатива моделям на паровой тяге. Он оказался довольно неплохим решением для местных линий и подвоза небольших партий товара по ж/д, прослужив многие десятилетия.
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