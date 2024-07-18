Роза Сябитова рассказала, почему мужчины со всего мира влюбляются в Россиянок

Ведущая и сваха Роза Сябитова объяснила, почему россиянки привлекают мужчин со всего мира. Опытная сваха, находит секрет популярности русских женщин у мужчин всех национальностей в особом гене, передающемся из поколения в поколение.
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