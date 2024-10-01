А купол оказался не такой уж и железный... Иран ответил!

Константин Самарин

Запасаемся попкорном, и ждем, чем ответит Израиль. Хамас уже получил ответ на сыои атаки. Вся проблема в разобщенности арабского мира, и в феноменальнных спочобностях МАССАД находить предателей в руководстве армий противника. Пока арабы не преодалеют разногласия между собой, и пока экономина ряда стран Персидского залива не освободится от долларовой зависимости, сложно предполагать, что арабский мир будет единым фронтом противостоять еврейской агрессии.