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А купол оказался не такой уж и железный... Иран ответил!

А купол оказался не такой уж и железный... Иран ответил!

Беру свои слова обратно! Я совершенно искренне не верил в ответ Ирана. Всё выглядело так, что любые действия ЦАХАЛ сойдут с рук Биби и Ко и "избиение младенцев" продолжится.

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Комментарии
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Константин Самарин
Запасаемся попкорном, и ждем, чем ответит Израиль. Хамас уже получил ответ на сыои  атаки. Вся проблема в разобщенности арабского мира, и в феноменальнных спочобностях МАССАД находить предателей в руководстве армий противника. Пока арабы не преодалеют разногласия между собой, и пока экономина ряда стран Персидского залива не освободится от долларовой зависимости, сложно предполагать, что арабский мир будет единым фронтом противостоять еврейской агрессии.
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