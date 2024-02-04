Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Согласно утверждениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с начала операции в секторе Газа армия обороны Израиля уже уничтожила 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, однако оставшиеся подразделения продолжают активные действия на юге анклава.