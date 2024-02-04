Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Будет лучше, если он лишится головы!Экс-замминистра Т...
  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    Читайте книгу о святой блаженной Ксении Петербургской. Там совсем по=другому описано6 февраля 2024 – ...
  • Владимир Моргунов
    ЛИДЕРЫ МЫ ПО ПРИРОСТУ ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ !!!???Мурашко: Россия я...

Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Согласно утверждениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с начала операции в секторе Газа армия обороны Израиля уже уничтожила 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, однако оставшиеся подразделения продолжают активные действия на юге анклава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх