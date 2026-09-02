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Русская весна

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Армия России освободила Казачью Лопань Харьковской области (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила Казачью Лопань Харьковской области (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила Казачью Лопань Харьковской области. Штурмовые подразделения 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа «Ахмат» после продолжительных боёв выбили подразделения 58-й омпбр и 475-го ошп ВСУ и взяли населённый пункт под полный контроль.

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