Армия России освободила Казачью Лопань Харьковской области. Штурмовые подразделения 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа «Ахмат» после продолжительных боёв выбили подразделения 58-й омпбр и 475-го ошп ВСУ и взяли населённый пункт под полный контроль.
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