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Президент Буркина-Фасо высоко оценил российский комплекс «Орешник»

Президент Буркина-Фасо высоко оценил российский комплекс «Орешник»

От российского баллистического комплекса «Орешник» содрогается весь мир. Об этом 10 мая заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре на встрече со студентами Российского химико-технологического университета (РХТУ).

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