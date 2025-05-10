От российского баллистического комплекса «Орешник» содрогается весь мир. Об этом 10 мая заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре на встрече со студентами Российского химико-технологического университета (РХТУ).
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