МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение с Росгвардией

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией, так как конституция и законодательство республики не допускают обеспечение общественной безопасности и порядка иностранными правоохранительными органами, заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут.