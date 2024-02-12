МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение с Росгвардией

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией, так как конституция и законодательство республики не допускают обеспечение общественной безопасности и порядка иностранными правоохранительными органами, заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут.
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