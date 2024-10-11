Ленинградская область получит 384 новых автобуса до конца года

Среди них 48 машин большого класса Областной комитет по транспорту объявил о скорой поставке 384 новых автобусов от Национальной транспортной ассоциации, которые будут курсировать по маршрутам в Ленинградской области.
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