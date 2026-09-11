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Регионы России

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Вячеслав Литвинов рассчитывает на прямой выход «Сочи» в РПЛ

Вячеслав Литвинов рассчитывает на прямой выход «Сочи» в РПЛ

Защитник футбольного клуба «Сочи» Вячеслав Литвинов выразил уверенность в том, что по итогам текущего сезона команда напрямую выйдет в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

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