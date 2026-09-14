В Астрахани будут судить женщину за смертельное укрывательство

Хотя она в итоге призналась, что спрятала нож в дупле. Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой в укрывательстве особо тяжкого преступления.