В Астрахани будут судить женщину за смертельное укрывательство

Хотя она в итоге призналась, что спрятала нож в дупле. Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой в укрывательстве особо тяжкого преступления.
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