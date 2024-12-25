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В России высказались о будущем отношений с Абхазией

В России высказались о будущем отношений с Абхазией

Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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рубцова галина
Хотелось бы узнать сколько  украинцев написали   комментарии от имени россиян и сколько злобных  российских дураков
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12 час.
bobmihal Krylov
Не бездельников, а спекулянтов!
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6 час.
Алексей Линев
сейчас еще бабки получат и пошлют на болт, всех русских! стыдно за нашу страну! опять прогнулись!
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3 час.

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