Российские студенты смогут получать опыт работы во время учебы

Образовательный центр «Алабуга Политех» представил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге новую модель подготовки кадров, при которой студенты во время учебы смогут получать опыт работы в крупной компании, сообщает пресс-служба фестиваля.
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