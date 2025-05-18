Возможность введения новых санкций донес Рубио до России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что донес до России сообщение о возможности введения новых санкций на фоне растущей поддержки в конгрессе США соответствующего законопроекта сенатора Линдси Грэма, внесенного в список террористов и экстремистов в РФ.
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