Возможность введения новых санкций донес Рубио до России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что донес до России сообщение о возможности введения новых санкций на фоне растущей поддержки в конгрессе США соответствующего законопроекта сенатора Линдси Грэма, внесенного в список террористов и экстремистов в РФ.