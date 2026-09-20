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Царьград

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ЦИК назвал выборы самыми сложными и тяжелыми за карьеру Памфиловой

ЦИК назвал выборы самыми сложными и тяжелыми за карьеру Памфиловой

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшие выборы самыми сложными за карьеру. В нескольких регионах были повреждены здания комиссий, но голосование прошло спокойно, несмотря на атаки беспилотников и ракет с 19 по 20 сентября.

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