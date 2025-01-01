Акция для многодетных семей ´Знакомимся с производством белорусских товаров´ проходит в Бобруйске.

В рамках республиканской акции ´Наши дети´ первичная организация ´Православные Бобруйчанки´ ОО ´Белорусский союз женщин´ совместно с Ленинской районной организацией города Белорусского общественного объединения ветеранов проводят акцию для многодетных семей ´Знакомимся с производством белорусских товаров´.
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