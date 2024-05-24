Лесники провели профориентационные занятия для камчатских школьников

Сотрудники лесного хозяйства проводят профориентационные занятия для камчатских школьников. Они рассказывают детям о различных лесных профессиях, таких как лесничий, лесной пожарный, летчик-парашютист, летчик-наблюдатель, лесной инженер и лесопатолог.
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