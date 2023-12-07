В Петербурге вернули запрет на полеты беспилотников

В Петербурге вновь ввели ограничение на использование беспилотников. Запрет БПЛА на территории Северной столицы будет действовать до 15 апреля 2024 года, сообщили пресс-службе комитета по вопросам законности.
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