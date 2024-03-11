Нетаньяху вторгнется в Рафах, наплевав на «красные линии» Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен продолжить вторжение в город Рафах на южной границе сектора Газа, вопреки президенту США Джо Байдену, который предупредил, что такое наступление будет «красной линией».
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