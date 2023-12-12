CT24: В Чехии призвали к запугиванию РФ, чтобы избежать войны с ней

Руководитель ГШ чешских войск Карел Ржегка поделился информацией о том, что свести к нулю возможность противостояния с Российской Федерацией удастся исключительно в том случае, если державу удастся запугать.
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